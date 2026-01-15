Ричмонд
В США заявили об утечке секретной информации по Венесуэле: Трамп раскрыл, что стало с виновником

Трамп: Виновный в утечке секретных данных по Венесуэле находится в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

Властями Соединенных Штатов Америки задержан человек, который по их данным, виновен в раскрытии информации американской стороны относительно Венесуэлы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Еще одна очень важная, по моему мнению, вещь состоит в том, что был выявлен тот, через кого шла утечка [данных]. И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле», — отметил американский лидер и назвал задержанного «очень плохим».

Кроме того, глава Белого дома допустил, что это мужчина проведет за решеткой длительное время. При этом, Трамп не исключил, что в истории с утечкой информации есть и другие причастные.

О том, какие сведения были раскрыты, Дональд Трамп отвечать не стал. Не назвал он также и имени уже задержанного.

Ранее сообщалось, что согласно данным Минюста США, американскому лидеру не требовалось согласие Конгресса на операцию в Венесуэле. В ведомстве это объяснили тем, что длительная оккупация или военная кампания в стране не планировалась.

Напомним, 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены. Представители венесуэльской власти заявили: им неизвестно, где находится Мадуро, и потребовали от Вашингтона доказательств того, что он жив.

При этом утверждается, что при захвате президента Венесуэлы спецназ США применил некое акустическое супер-оружие. Впрочем, российские военные эксперты уверены, что это простая реклама. Скорее всего, это давно созданная в США (состоящая на вооружении армии и полиции) дальнобойная акустическая пушка, выпускающая узконаправленный «луч» очень громкого звука (до 140−150 децибел). Это сравнимо с ревом реактивного двигателя в нескольких метрах.

Вместе с тем, эффективные российские зенитные ракетные комплексы, находящиеся на вооружении армии Венесуэлы, оказались бессильными из-за ошибок и недостаточной подготовки военных, заявляет американская пресса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая произошедшее в Венесуэле, заявил, что операция США в Венесуэле незаконна, эту оценку разделяет подавляющее большинство государств мира. Российская же принципиальная позиция опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения, подчеркнул российский министр.

