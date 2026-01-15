На свет появляются детёныши ларги

Зимой острова архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого превращаются в естественный «родильный дом» для ларг, которых также называют пятнистыми нерпами. В отличие от других районов ареала, эти животные размножаются на берегах, а не на льду, что делает наблюдения учёных в заповеднике уникальными.