На свет появляются детёныши ларги

В Дальневосточном морском биосферном заповеднике в заливе Петра Великого начался сезон рождения детёнышей ларги: первые бельки уже появились на островах архипелага Римского-Корсакова, об этом сообщили в дирекции заповедников «Земля леопарда», под управлением которой находится особо охраняемая акватория.
Островной «роддом» в заливе Петра Великого.
Зимой острова архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого превращаются в естественный «родильный дом» для ларг, которых также называют пятнистыми нерпами. В отличие от других районов ареала, эти животные размножаются на берегах, а не на льду, что делает наблюдения учёных в заповеднике уникальными.
Значительная часть популяции ларги в заливе Петра Великого размножается на островах архипелага Римского‑Корсакова в пределах заповедника, где антропогенный пресс минимизирован и соблюдается строгий режим охраны, что даёт мормлекам ощущение безопасности.
Как долго длится сезон.
Сезон рождения детёнышей ларги растягивается на несколько месяцев: первые бельки обычно появляются в конце января, а пик приходится на вторую половину февраля. К началу апреля рождаются последние в этом году детёныши, и учёные подводят итоги наблюдений за размножением пятнистых нерп.
Именно в период массовых родов специалисты Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН проводят в заповеднике плановый мониторинг. На основе визуальных учётов и фотографий они оценивают динамику рождаемости, поведение самок с детёнышами и состояние популяции ларги в южной части Японского моря.
Жизнь белька: от белого меха до первых погружений.
У ларги появляется по одному детёнышу, который в первые дни жизни полностью зависит от матери. Длина тела новорождённых бельков составляет около 90 сантиметров, масса достигает от 7 до 11 килограммов, а густой белый мех защищает от ветра и сырости.
Молочное кормление продолжается примерно три—четыре недели, за которые детёныш ежедневно прибавляет до полутора килограммов. Самка кормит белька несколько раз в сутки, после чего уходит к воде, а подросший детёныш постепенно готовится к первой линьке и переходу к самостоятельной жизни.
Зачем ларге нужна защита.
В отдельных районах Тихого океана ларга сталкивается с угрозами: сокращение естественной среды обитания, загрязнение моря, браконьерство и изменения климата влияют на кормовую базу и места отдыха. На этом фоне роль Дальневосточного морского заповедника как опорной территории для устойчивой популяции пятнистой нерпы становится особенно заметной.
Заповедник, созданный в 1978 году, считается одним из важнейших участков охраны морской природы в России. Сочетание строгого режима охраны и научной работы позволяет сохранять высокое видовое разнообразие и долгосрочно наблюдать за морскими млекопитающими, включая ларгу.
Ларга как символ и повод говорить об экопросвете.
Пятнистая нерпа стала одним из узнаваемых символов Дальневосточного морского биосферного заповедника и заповедников «Земли леопарда». В начале 2026 года стартовал экопросветительский проект «12 символов Земли леопарда», в рамках которого сотрудники дирекции рассказывают школьникам и взрослым об уникальных животных Дальнего Востока.
Главным героем января в этом проекте выбрана ларга, сезон размножения которой только набирает обороты. Через занятия, лекции и дидактические материалы специалисты объясняют, почему тюленям нужна тишина на лежбищах и как каждый житель региона может бережно относиться к морской природе.