В Хабаровском крае задержали ОПГ за кражу 58 тонн дизельного топлива

В Хабаровском крае сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с региональным УФСБ задержали десятерых участников организованной группы, подозреваемых в краже 58 тонн дизельного топлива, — сообщает телеграм-канал Дальневосточная полиция.
По данным следствия, один из злоумышленников арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 кубометров. От этой емкости до железнодорожного полотна проложили подземный трубопровод длиной около 200 метров. При приближении поезда к станции Вяземская фигуранты подключали шланг к топливному баку тепловоза, запускали электронасос и сливали дизельное топливо. После этого горючее перевозили на грузовике с цистерной на заранее арендованный склад.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых подозреваемых непосредственно при совершении преступления, в том числе машинистов локомотивов. Впоследствии были установлены места хранения и задержаны остальные пятеро участников группы. Всего изъято около 27 тонн похищенного топлива стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.
Следователи Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности, — сообщает телеграм-канал Дальневосточная полиция.