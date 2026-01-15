В Хабаровском крае задержали ОПГ за кражу 58 тонн дизельного топлива

По данным следствия, один из злоумышленников арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 кубометров. От этой емкости до железнодорожного полотна проложили подземный трубопровод длиной около 200 метров. При приближении поезда к станции Вяземская фигуранты подключали шланг к топливному баку тепловоза, запускали электронасос и сливали дизельное топливо. После этого горючее перевозили на грузовике с цистерной на заранее арендованный склад.