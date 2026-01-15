Ученый Багрянский раскритиковал идею Маска об использовании энергии Солнца

Кроме этого, по мнению Багрянского, остается актуальным вопрос об энергетической независимости разных территорий. По мнению ученого, в энергетике необходим подход, который учитывает особенности территории и уже в соответствии с ними подбирает источники энергии. «В нашем Заполярье, скажем, плотность мощности от Солнца нулевая практически. По моему мнению, не нужно пытаться глобально решить [проблему нехватки энергии] и оснастить все ядерной энергетикой, потому что возникает неудобство. Надо подходить так же, как в сельском хозяйстве: есть территория, у нее свои особенности, и исходя из них там можно выращивать определенные культуры», — добавил ученый.