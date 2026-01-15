Из Кургана депортировали нелегальных мигрантов

Проверки проводились полицейскими в период новогодних праздников в местах концентрации и трудовой деятельности мигрантов. Наложены штрафы на сумму более 400 тысяч рублей, а также приняты решения о запрете въезда в РФ для 12 иностранцев. Кроме того, возбуждено два уголовных дела по статье о фиктивной постановке на миграционный учет.