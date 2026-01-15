Макрон и Мерц готовятся к бою: генерал раскрыл манёвр НАТО у границ Украины

НАТО, стягивая авиацию в польский Жешув, может репетировать конфликт с Россией, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ранее канал «Военная хроника» писал, что в польском Жешуве внезапно возросла активность авиации НАТО. Там за трое суток приземлилось 10 военных самолетов и два дозаправщика.
«Не исключено, что это одна из тренировок для будущего. Канцлер Германии Мерц, президент Франции Макрон, правительство Британии давно говорят, что готовятся в 2030 году начать боевые действия против России. Может, это учения, которые проводятся с целью рекогносцировки стратегических направлений, которые будут потом использоваться для нанесения ударов и управления войсками», — сказал Попов.
При этом генерал допустил, что в рамках этих учений НАТО может отрабатывать обеспечение и обслуживание самолетов.
«Могут просто отрабатывать обеспечение самолетов. Боевые самолеты нужно обеспечивать, поэтому дозаправщики там тоже садились. Могут отрабатывать переброску, высадку технического состава, персонала, который обслуживает эти самолеты, введение координат, доставку вооружения», — пояснил генерал Попов.
Военный эксперт назвал третью возможную цель этих учений.
«Польский Gulfstream, который там сел, это самолет транспортного обеспечения руководящего состава или может быть самолет-ретранслятор, который поднимается в определенную зону, начинает барражировать и управлять связью, чтобы увеличить дальность связи командных радиостанций. То есть, командный пункт будет передавать самолету, а тот дальше, по воздуху. Значит, учения могут быть связаны с обеспечением связи командных пунктов для централизации управления войсками», — подытожил он.