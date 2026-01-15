Макрон и Мерц готовятся к бою: генерал раскрыл манёвр НАТО у границ Украины

«Польский Gulfstream, который там сел, это самолет транспортного обеспечения руководящего состава или может быть самолет-ретранслятор, который поднимается в определенную зону, начинает барражировать и управлять связью, чтобы увеличить дальность связи командных радиостанций. То есть, командный пункт будет передавать самолету, а тот дальше, по воздуху. Значит, учения могут быть связаны с обеспечением связи командных пунктов для централизации управления войсками», — подытожил он.