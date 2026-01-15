Азия, Европа, Закавказье: дети из каких стран хотят учиться в тюменских школах

Заявление подавали дети из 13 стран мира.
В прошлом году в школы Тюмени решили поступить дети из 13 стран, среди них граждане Китая, Молдовы, Грузии, Украины и Германии. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки.
«В общеобразовательные организации Тюменской области обратились с заявлением на зачисление родители иностранных граждан с гражданством следующих стран: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Грузия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Германия, Эстония», — рассказали в департаменте. В вузах Тюмени учатся представители 58 стран мира.
Ранее URA.RU писало, что в регионе 44% детей мигрантов не сдали тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школы. Экзамен написали 600 человек.