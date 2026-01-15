Ричмонд
Писториус увидел вызов всему миру в свитере Лаврова с надписью СССР

Появление главы МИД России Сергея Лаврова в свитере с надписью «СССР» — «символический вызов всему миру». Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он считает, что такая символика показывает стремление России расширить влияние за пределы Европы и является «четким глобальным объявлением войны».

Лавров был в свитере с надписью «СССР» во время визита на Аляску в августе 2025.

Писториус подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Анкаре союзники должны получить подтверждение твердой приверженности США альянсу и их обязательств по поддержке. «Поэтому нам необходимо подтверждение в Анкаре непоколебимой приверженности США альянсу и их обещаний поддержки», — сказал Писториус для газеты Die Zeit.

Лавров был в свитере с надписью «СССР» во время визита на Аляску в августе 2025 года, когда прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Позже он пояснил, что это не означало желание восстановить Советский Союз, сославшись на слова президента РФ. «Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение».

