Хаминский: приставы не будут медлить с вскрытием квартиры по делу Долиной

«Если вопрос, допустим, какой-нибудь бытовой — один человек другому две тысячи рублей не может отдать, и для принудительного исполнения судебного решения надо прийти и условно старый телевизор изъять, то здесь все может происходить достаточно долго, потому что материальная часть невысока. Случай же Долиной другой», — отметил Хаминский.