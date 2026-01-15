Хаминский: приставы не будут медлить с вскрытием квартиры по делу Долиной

Приставы не будут медлить с вскрытием замков квартиры в Хамовниках, если Лариса Долина не исполнит требование о передаче ключей от жилья Полине Лурье в добровольном порядке, сказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
Как сообщалось, Главное управление ФССП по Москве 12 января возбудило исполнительное производство в отношении певицы. Ей дано пять дней, чтобы наконец освободить элитные «квадратные метры» для нового владельца.
«Если вопрос, допустим, какой-нибудь бытовой — один человек другому две тысячи рублей не может отдать, и для принудительного исполнения судебного решения надо прийти и условно старый телевизор изъять, то здесь все может происходить достаточно долго, потому что материальная часть невысока. Случай же Долиной другой», — отметил Хаминский.
Юрист акцентировал, что к квартире в Хамовниках приковано внимание всей страны, включая Верховный суд. И, учитывая резонанс дела, к приставам могут появиться вопросы от вышестоящего начальства или прокуратуры, если они будут затягивать с исполнением вынесенных решений.
«Поэтому, думаю, что всё пройдет в сроки, указанные в законе об исполнительном производстве», — подытожил Хаминский.
Ранее Хаминский описал процедуру, по которой будут действовать приставы, если Лариса Долина добровольно не передаст ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье.
Напомним, юбилейный концерт певицы Ларисы Долиной, планировавшийся в Санкт-Петербурге на 25 февраля, перенесли на 15 ноября.