ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Адамса

Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью своего воспитанника Лайонела Адамса. В заявлении пресс-службы армейцев отмечается, что клуб скорбит вместе с родными и близкими футболиста.

Адамс выступал на позиции центрального защитника, начинал карьеру в Академии и молодёжной команде ПФК ЦСКА, которую покинул в 2014 году. В дальнейшем он продолжил карьеру в российских и зарубежных клубах.

Ранее стало известно, что тело 31-летнего футболиста обнаружили у многоэтажки в подмосковном Звенигороде. Позднее подмосковная полиция подтвердила факт его смерти. Мать погибшего футболиста уверена, что её сына убили, в то время как его друзья настаивают на версии самоубийства из-за неразделённой любви.

