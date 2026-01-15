ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Адамса

Ранее стало известно, что тело 31-летнего футболиста обнаружили у многоэтажки в подмосковном Звенигороде. Позднее подмосковная полиция подтвердила факт его смерти. Мать погибшего футболиста уверена, что её сына убили, в то время как его друзья настаивают на версии самоубийства из-за неразделённой любви.