Драку врачей Костанайской области расследуют полицейские

По данным телеканала «Astana TV», инцидент произошел в декабре прошлого года. Между медиками возникла словесная перепалка, которая затем переросла в рукоприкладство. Один медик нанес другому удары по голове, лицу и шее.
По информации правоохранительных органов, сейчас по факту происшествия в больнице проводятся следственные мероприятия.
«По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства», — рассказал главный специалист отдела информационной политики ДП Костанайской области Бауржан Касымкан.
14 января депутат Мажилиса Гулдара Нұрым заявила, что молодые врачи в селах остаются без обещанных выплат.