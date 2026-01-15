Ричмонд
В селе под Омском посреди учебного года закрылась школа

Без учебного заведения остались ученики в селе Сосновка Азовского района.

Источник: Комсомольская правда

В селе Сосновка Азовского района неожиданно закрылась школа. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил телеграм-канал «Жесть Омска».

Как сообщили жители, школа, в которой учились более 300 учеников, закрылась сразу после новогодних каникул.

«Теперь наши дети вынуждены ездить в школу в другую деревню, но перевести всех не получится: 300 человек за раз никто не увезет», — пишут авторы поста.

Также люди рассказали, что учебное заведение якобы закрылось из-за аварийного фундамента, который постоянно размывали порывы из дырявых сетей.

«Разрушение фундамента не происходит в один день — значит, о проблемах со зданием знали заранее, но все же 1 сентября дети пошли на занятия. Что теперь будет — пока не ясно, как и дальнейшая судьба самого здания», — сообщили жители Сосновки.

Пока на пост ответила только администрация Азовского района. Чиновники пообещали в течение сегодняшнего дня уточнить этот вопрос в комитете образования и вернуться с ответом.