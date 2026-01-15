В Новосибирской области полиция поймала дилеров с партией наркотиков

При досмотре в машине нашли 12 свёртков с кокаином, МДМА и мефедроном — почти 1 килограмм. А в гараже, который использовался как «нарколаборатория», обнаружили ещё более 10 килограммов запрещённых веществ: гашиш, эфедрон, мефедрон и МДМА.