В Новосибирской области полиция поймала дилеров с партией наркотиков

Новосибирские правоохранители задержали троих подозреваемых — мужчину 38 лет и двух женщин (36 и 56 лет), одна из которых уже была судима.

Источник: ГУ МВД

Их поймали у дома на улице Клубной, когда они садились в «Ладу Приору». Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

При досмотре в машине нашли 12 свёртков с кокаином, МДМА и мефедроном — почти 1 килограмм. А в гараже, который использовался как «нарколаборатория», обнаружили ещё более 10 килограммов запрещённых веществ: гашиш, эфедрон, мефедрон и МДМА.

Выяснилось, что группа привозила крупные партии из других городов, фасовала их и продавала через интернет-магазин, используя тайники-закладки по всему городу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Всем троим предъявлено обвинение, они арестованы.