В Новосибирской области полиция поймала дилеров с партией наркотиков

Их поймали у дома на улице Клубной, когда они садились в «Ладу Приору». Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
При досмотре в машине нашли 12 свёртков с кокаином, МДМА и мефедроном — почти 1 килограмм. А в гараже, который использовался как «нарколаборатория», обнаружили ещё более 10 килограммов запрещённых веществ: гашиш, эфедрон, мефедрон и МДМА.
Выяснилось, что группа привозила крупные партии из других городов, фасовала их и продавала через интернет-магазин, используя тайники-закладки по всему городу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Всем троим предъявлено обвинение, они арестованы.