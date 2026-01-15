Ричмонд
Politico: Каллас заявила, что сейчас самое время начать пить

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила депутатам, что сейчас мир находится в таком состоянии, что самое время начать пить. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники.

Уточняется, что она сделала такое заявление на встрече с политическими группами в Европарламенте (ЕП) после того, как депутаты стали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же самые парламентарии отметили, что из-за событий в мире этот Новый год нельзя назвать по-настоящему счастливым.

— Каллас заявила лидерам политических групп в ЕП что, хотя она обычно мало пьет, учитывая события в мире, сейчас самое время начать это делать, — сообщили изданию источники.

Североатлантический альянс полностью способен обеспечить защиту Гренландии. Об этом 12 января заявила Кая Каллас в ответ на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об обороноспособности острова.

Также она добавила, что остров важен для альянса — он имеет особое стратегическое значение.

