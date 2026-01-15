Ричмонд
Полиция Владивостока задержала поджигателя Land Cruiser Prado

Очевидец успел потушить пламя на припаркованном автомобиле, что позволило избежать серьёзных повреждений машины.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36‑летнего ранее судимого жителя города, подозреваемого в попытке поджога автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на улице Космонавтов. По данным официального Telegram-канала «Полиция Приморья», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России.

Сначала при мониторинге социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о попытке поджога автомобиля на улице Космонавтов. Позже в дежурную часть отдела полиции Первомайского района Владивостока поступило сообщение от владельца внедорожника о том, что неизвестный попытался поджечь его машину, припаркованную на той же улице, но очевидец происшествия потушил пламя.

После этого сотрудники полиции организовали комплекс мероприятий по установлению личности и местонахождения подозреваемого, ориентировка была направлена всем наружным нарядам.

Экипаж патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку задержал предполагаемого поджигателя и доставил его в отдел полиции. На допросе он дал признательные показания и пояснил, что решился на поджог из-за конфликта, который был у него с владельцем автомобиля.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, причинённого владельцу внедорожника, и продолжается расследование.