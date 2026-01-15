Полиция Владивостока задержала поджигателя Land Cruiser Prado

Сначала при мониторинге социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о попытке поджога автомобиля на улице Космонавтов. Позже в дежурную часть отдела полиции Первомайского района Владивостока поступило сообщение от владельца внедорожника о том, что неизвестный попытался поджечь его машину, припаркованную на той же улице, но очевидец происшествия потушил пламя.