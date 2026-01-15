Морозы до −55 градусов ожидаются в Иркутской области на Крещение

Отметим, что в первые дни 2026 года количество аварий на сетях снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 2025 году потребление электроэнергии в регионе упало на 5,9%, во многом благодаря запрету майнинга и тёплой зиме.