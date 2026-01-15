Морозы до −55 градусов ожидаются в Иркутской области на Крещение

В Иркутской области с 16 по 20 января ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, ночью температура может опускаться до −40 градусов, а в северных районах — до −55. Днём будет до −35, на севере — до −43 градусов.
— К работе в таких условиях готовы более 2,5 тысяч человек и 1 тысяча единиц техники. Электросетевые компании имеют 38 резервных источников питания. Особое внимание уделяется запасам топлива и бесперебойному теплоснабжению, — доложил глава минЖКХ Анатолий Никитин.
Отметим, что в первые дни 2026 года количество аварий на сетях снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в 2025 году потребление электроэнергии в регионе упало на 5,9%, во многом благодаря запрету майнинга и тёплой зиме.
Для обеспечения безопасности на дорогах в условиях снегопадов и морозов на региональных трассах задействовано 197 единиц техники, на федеральных — 63. Все машины работают круглосуточно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутске выпало 57% осадков от месячной нормы.