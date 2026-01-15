Потерявшегося ягненка спасли автоинспекторы Красноярского края

Полицейские забрали малыша в служебный автомобиль и начали искать владельца. Вскоре выяснилось, что ягненок сбежал из хлева, и хозяин уже его ищет.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время дежурства на трассе Шарыпово-Ужур-Балахта сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине маленького ягненка. Животное мерзло и явно нуждалось в помощи.
Полицейские забрали малыша в служебный автомобиль и начали искать владельца. Вскоре выяснилось, что ягненок сбежал из хлева, и хозяин уже его ищет.
Беглеца вернули домой. Владелец поблагодарил автоинспекторов за помощь, рассказали в МВД по краю.