Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потерявшегося ягненка спасли автоинспекторы Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время дежурства на трассе Шарыпово-Ужур-Балахта сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине маленького ягненка. Животное мерзло и явно нуждалось в помощи.

Источник: НИА Красноярск

Полицейские забрали малыша в служебный автомобиль и начали искать владельца. Вскоре выяснилось, что ягненок сбежал из хлева, и хозяин уже его ищет.

Беглеца вернули домой. Владелец поблагодарил автоинспекторов за помощь, рассказали в МВД по краю.