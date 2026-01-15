52-летний уфимец ушел из дома и пропал без вести: это случилось еще в прошлом году

В Уфе идут поиски 52-летнего Ильдара Абдрахманова. Его местонахождение остается неизвестным уже 18 дней (с 28 декабря), сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».
Приметы разыскиваемого: его рост — 175 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные кроссовки и черную шапку.
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего или видел человека, похожего на его описание, немедленно сообщить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.
Также поисковики обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к розыску.
