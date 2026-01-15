Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева пройдёт в Хабаровске

В Хабаровске пройдет музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В первый день, 25 января хабаровчане познакомятся с молодыми виртуозами и музыкантами с мировым именем.
В программе примут участие художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев, известный российский виолончелист, лауреат Международной музыкальной премии BraVo 2024, арт-директор BelgorodMusicFest Борислав Струлёв, заслуженный артист России, скрипач Павел Милюков, обладательница золотой медали XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского флейтистка София Виланд, солистка оперы Михайловского театра, лауреат международных конкурсов Валентина Феденёва и юный триумфатор недавних престижнейших международных состязаний — Лауреат международного конкурса пианистов имени Ф. Шопена, виртуоз Елисей Мысин, которому всего пятнадцать лет.
Юный виртуоз и композитор Елисей Мысин, которого музыкальные критики давно окрестили «русским Моцартом 21-го века», исполнит произведения Амадея Моцарта и фортепианные миниатюры гениального русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова.
Во втором отделении в исполнении еще одной пятнадцатилетней звезды Льва Бакирова прозвучат произведения Фредерика Шопена и Концертная сюита из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», созданная выдающимся российским пианистом Михаилом Плетнёвым.
А во второй день фестиваля, 26 января в ГДК Денис Мацуев и Дальневосточный симфонический оркестр под управлением Антона Шниткина представят новую программу, в которой соединяются классика и джазовые импровизации.
Организаторы фестиваля обещают, что Денис Мацуев и его друзья именитые джазмены подарят публике незабываемые эмоции.