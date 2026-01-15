Врач Черемушкин: горячий чай и острая пища могут спровоцировать рак желудка

«Развитию рака желудка способствуют факторы, которые приводят к поврежеднию слизистой. Например, если человек курит, злоупотребляет какими-то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления — это всегда дорога к раку», — пояснил врач.