Врач Черемушкин: горячий чай и острая пища могут спровоцировать рак желудка

Врач-онколог Евгений Черемушкин раскрыл, какие пищевые привычки могут привести к раку желудка.

Источник: Аргументы и факты

Горячий чай и острая пища могут спровоцировать развития рака желудка, заявил aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

Ранее сообщалось, что актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий ушел из жизни на 65-м году утром 14 января. Причиной смерти стал рак желудка, который ему диагностировали в 2025 году.

«Развитию рака желудка способствуют факторы, которые приводят к поврежеднию слизистой. Например, если человек курит, злоупотребляет какими-то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления — это всегда дорога к раку», — пояснил врач.

Также он добавил, что регулярное употребление в пищу жареного, перченого, соленого и любых других продуктов, которые вызывают выраженное воспаление, могут способствовать развитию онкологии.

«Поэтому мы всегда призываем не курить, нормально питаться, вести здоровый образ жизни», — подытожил врач.