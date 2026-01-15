Врач Черемушкин: горячий чай и острая пища могут спровоцировать рак желудка

Горячий чай и острая пища могут спровоцировать развития рака желудка, заявил aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
Ранее сообщалось, что актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий ушел из жизни на 65-м году утром 14 января. Причиной смерти стал рак желудка, который ему диагностировали в 2025 году.
«Развитию рака желудка способствуют факторы, которые приводят к поврежеднию слизистой. Например, если человек курит, злоупотребляет какими-то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления — это всегда дорога к раку», — пояснил врач.
Также он добавил, что регулярное употребление в пищу жареного, перченого, соленого и любых других продуктов, которые вызывают выраженное воспаление, могут способствовать развитию онкологии.
«Поэтому мы всегда призываем не курить, нормально питаться, вести здоровый образ жизни», — подытожил врач.