Новосибирец вскрыл себе череп и вживил в мозг электрод: чем закончился эксперимент «киборга»

Житель Новосибирска самостоятельно присоединил электроды к коре головного мозга.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец Михаил Радуга в 2023 году самостоятельно вскрыл себе череп и вживил в мозг электрод. Он планировал научиться контролировать сны и проверить эту теорию. Однако спустя некоторое время электроды удалили врачи. Эту историю поведали KP.RU.

Как сообщили источники, мужчина пытался договориться о проведении операции в больнице, но ему отказали. Михаил Радуга учился проводить трепанацию на бараньих черепах. Затем решился попробовать на себе. Из-за обильной потери крови мужчине потребовалась помощь врачей. Трагедии удалось избежать. Спустя три дня он приступил к исследованиям. От электродов провод шел к устройству, которое генерировало электрические импульсы.

«Как только прибор видел фазу быстрого сна, он подавал сигналы, и тем самым мы проверяли две гипотезы. Первое — что сигналы не будут будить. Второе — что они будут прорываться в сюжет сновидения», — рассказал он KP.RU.

Новые технологии способны принести значительную пользу человечеству, в том числе, в области медицины. Например, в Самаре ИИ помогает врачам при постановке диагнозов. Самым перспективным направлением в этом случае является диагностика медицинских изображений.