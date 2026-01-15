Новосибирец вскрыл себе череп и вживил в мозг электрод: чем закончился эксперимент «киборга»

Как сообщили источники, мужчина пытался договориться о проведении операции в больнице, но ему отказали. Михаил Радуга учился проводить трепанацию на бараньих черепах. Затем решился попробовать на себе. Из-за обильной потери крови мужчине потребовалась помощь врачей. Трагедии удалось избежать. Спустя три дня он приступил к исследованиям. От электродов провод шел к устройству, которое генерировало электрические импульсы.