Врач рассказал о скрининге как методе, снижающем смертность: что известно о его эффективности

Врач Яблонский заверил, что НДКТ-скрининг может спасти миллионы от смерти.

Источник: Комсомольская правда

При выявлении рака даже на первой стадии выживаемость составляет всего порядка 16 месяцев. По официальным данным, 43% новых случаев выявляются уже на крайней стадии. Однако скрининги с использованием низкодозной компьютерной томографии способны спасти миллионы людей от смерти. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии Петр Яблонский в беседе с «Лентой.ру».

Врач заверил, что флюорография не подходит для ранней диагностики рака. В частности, это касается заболевания легких. Онкология этого типа долгое время может протекать бессимптомно, уведомил профессор.

«Скрининг — метод, снижающий смертность. Именно поэтому мы сейчас выступаем за внедрение скрининга с помощью низкодозной компьютерной томографии, ее эффективность уже доказана», — подытожил Петр Яблонский.

Врачи также выявили взаимосвязь между развитием различных видов рака и образом жизни. Для человека опасны курение, алкоголь и лишний вес.