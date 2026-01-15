Врач рассказал о скрининге как методе, снижающем смертность: что известно о его эффективности

При выявлении рака даже на первой стадии выживаемость составляет всего порядка 16 месяцев. По официальным данным, 43% новых случаев выявляются уже на крайней стадии. Однако скрининги с использованием низкодозной компьютерной томографии способны спасти миллионы людей от смерти. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии Петр Яблонский в беседе с «Лентой.ру».