Вживил в кисти чипы и загрузил все данные: блогер Поддубнов рассказал о платежном импланте под кожей

«Банковская карта покрыта таким же силиконом, из которого делают женские грудные импланты. И каждые 10 лет их нужно менять на новые, ведь у силикона есть определенный срок годности. Я не считаю платежный имплант лишним. И через 4 — 5 лет буду ставить себе новый», — поделился Никита Поддубнов.