Вживил в кисти чипы и загрузил все данные: блогер Поддубнов рассказал о платежном импланте под кожей

В Санкт-Петербурге продвинутый блогер Никита Поддубнов реализовал идею сделать тело более технологичным. Он вживил в свои кисти NFC-чипы. В каждом из них содержатся личные данные, в том числе, пароли. Последним блогер вживил «платежный имплант». Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.
Никита Поддубнов отметил, что «платежный имплант» точно не будет лишним. Он сообщил, что теперь в один из его пальцев вшит магнит. Эффект от него блогер чувствует постоянно. По его словам, палец вибрирует, когда магнит ощущает электромагнитные поля.
«Банковская карта покрыта таким же силиконом, из которого делают женские грудные импланты. И каждые 10 лет их нужно менять на новые, ведь у силикона есть определенный срок годности. Я не считаю платежный имплант лишним. И через 4 — 5 лет буду ставить себе новый», — поделился Никита Поддубнов.
Однако такого рода прогресс может быть крайне опасен для человека. Технологии способны затуманить разум. Такая история произошла в Петербурге. Мужчина набросился с топором на 57-летнего отца. По словам матери, сын перед нападением говорил о чипе, вживленном ему в голову.