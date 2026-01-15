На месте пропажи экс-главы «Уралкалия» на Кипре нашли тело, но опознать его не могут: в чем причина

В 2013 году в Белоруссии был задержан директор российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер. Он приехал в Минск на переговоры с белорусским премьером. Вечером хотел вылететь в Москву, но к нему подошли силовики и взяли под стражу на два месяца, объявили, что он нанес ущерб Беларуси на $100 млн. и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.