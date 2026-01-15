Ричмонд
На месте пропажи экс-главы «Уралкалия» на Кипре нашли тело, но опознать его не могут: в чем причина

На Кипре, где пропал Баумгертнер, было найдено тело мужчины, идёт опознание.

Источник: Комсомольская правда

Поблизости к месту на Кипре, где 7 января пропал российский бизнесмен, экс-глава компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, найдены останки неизвестного мужчины. Об этом сообщает местный портал Philenews.

Останки тела 14 января обнаружены в прибрежной зоне близ населенного пункта Авдиму. Тело сильно разложилось, поэтому немедленно идентифицировать его невозможно.

Территория, где были обнаружены человеческие останки, находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия, поэтому патологоанатомическую экспертизу проведет в четверг, 15 января, коронер этой территории Соединенного Королевства.

Напомним, в Рождество, 7 января, бизнесмен ушел из своего дома в Лимасоле. И перестал отвечать на звонки. Сотрудница его компании обратилась в полицию. Последний сигнал с его телефона был зафиксирован 8 января в скалистой бухте у поселка Писсури в 40 км. от Лимасола. Поиски с применением дронов начали незамедлительно.

Позже сообщалось, что правоохранительные органы Кипра не исключили, что Владислав Баумгертнер мог стать жертвой убийства.

В 2013 году в Белоруссии был задержан директор российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер. Он приехал в Минск на переговоры с белорусским премьером. Вечером хотел вылететь в Москву, но к нему подошли силовики и взяли под стражу на два месяца, объявили, что он нанес ущерб Беларуси на $100 млн. и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Позже сайт KP.RU раскрыл детали скандальной истории с российским предпринимателем.

В ноябре того же года официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердили, что доставленный из Белоруссии гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер содержится в одном из московских СИЗО.

Тогда же Баумгертнеру предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, глава «Уралкалия» использовал свои полномочия вопреки интересам коммерческих организаций, которыми управлял, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц.

В 2015 году в отношении Баумгертнера прекратили уголовное дело, и бывший глава «Уралкалия» стал исполнительным директором компании Global Ports Investments PLC.