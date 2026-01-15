Не оперируйте на коленке: врач объяснил, почему нельзя самостоятельно вживить электроды в мозг

Итог хирургических операций, которые проводят неспециалисты, может стать фатальным. Об этом напомнил травматолог-ортопед, нейрохирург Владимир Голубев, комментируя историю с блогером, которые самостоятельно сделал себе трепанацию черепа.
«Тут все просто: если операцию делает неспециалист, это опасно. Если специалист — неопасно», — сказал врач KP.RU.
Напомним, блогер Михаил Радуга раскромсал себе череп, чтобы вживить в мозг электроды. Он рассчитывал, что таким образом сможет управлять своими сновидениями. Спасать незадачливого экспериментатора пришлось хирургам-профессионалам.
«Есть электроды, которые вживляют по медицинским показаниям. Их ставят, например, для лечения боли, так называемые нейростимуляторы, и это делает врач-нейрохирург. Но когда кто-то пытается провести сложную операцию на коленке, это может привести к фатальному итогу», — резюмировал Голубев.
