Голубая армия: Рогов рассказал, что творится в казармах ВСУ

В рядах ВСУ все чаще происходят произвол и насилие, в том числе и сексуального характера, что влечет за собой рост количества небоевых потерь, сказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Так эксперт прокомментировал самоубийство 17-летнего курсанта украинской армии, который повесился в Ровенской области из-за издевательств. Как стало известно, пятеро сержантов заставляли первокурсников есть с пола и пить соленую воду, избивали его, и все происходящее снимали на телефон.
«В ВСУ абсолютно легко найти алкоголь и любые запрещенные наркотические вещества, которые уже стали не особо запрещенными. Плюс существует несколько уровней коррупции, несправедливости, жестокое отношение, произвол и насилие, вплоть до сексуального. Не секрет, что экстремистские движения ЛГБТ* всячески продвигаются и популяризируются в украинской армии, чтобы не было никаких потребностей на стороне. Есть целая государственная пропаганда, которая в этом направлении работает», — отметил Рогов.
К тому же, добавил эксперт, на Украине никто не работает с военными, которые в ходе боев получили серьезные ранения и вследствие этого испытывают глубокий стресс.
«Посттравматическое стрессовое расстройство — это серьезно. На Украине никто этим профессионально не занимается. Все пущено на самотек… Поэтому и происходят самоубийства и другие вещи. Подобные случаи все чаще становятся уже публичными и известными», — подытожил Рогов.
Ранее волонтер Ольга Карабейникова из межрегионального общественного волонтерского движения «Вместе мы — Сила» из Ростова-на-Дону рассказала, с каким самым страшным случаем за время СВО столкнулась при оказании помощи беженцам, которых удалось эвакуировать после освобождения территорий Донбасса.
*Запрещенная в России экстремистская организация.