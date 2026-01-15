Голубая армия: Рогов рассказал, что творится в казармах ВСУ

«В ВСУ абсолютно легко найти алкоголь и любые запрещенные наркотические вещества, которые уже стали не особо запрещенными. Плюс существует несколько уровней коррупции, несправедливости, жестокое отношение, произвол и насилие, вплоть до сексуального. Не секрет, что экстремистские движения ЛГБТ* всячески продвигаются и популяризируются в украинской армии, чтобы не было никаких потребностей на стороне. Есть целая государственная пропаганда, которая в этом направлении работает», — отметил Рогов.