Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи могут слетать в Турцию за 28 тысяч рублей

Такова стоимость прямого рейса из Омска до Анталии. Полётная программа будет запущена в конце апреля.

Источник: Om1 Омск

С 25 апреля омские туристы смогут без пересадок отправиться в Турцию благодаря запуску чартерных рейсов в Анталию. Перевозки будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines, сообщили в омском аэропорту.

По информации сервисов продажи билетов, рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам, с вылетом в 01:35, а прибытие в Анталию ожидается в 04:15. Время в пути составит 5 часов 40 минут.

Цены на билеты стартуют от 28 тысяч рублей за одного взрослого пассажира в одну сторону и могут достигать 53 тысяч рублей.