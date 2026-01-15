Омичи могут слетать в Турцию за 28 тысяч рублей

С 25 апреля омские туристы смогут без пересадок отправиться в Турцию благодаря запуску чартерных рейсов в Анталию. Перевозки будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines, сообщили в омском аэропорту.
По информации сервисов продажи билетов, рейсы будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам, с вылетом в 01:35, а прибытие в Анталию ожидается в 04:15. Время в пути составит 5 часов 40 минут.
Цены на билеты стартуют от 28 тысяч рублей за одного взрослого пассажира в одну сторону и могут достигать 53 тысяч рублей.