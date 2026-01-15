Позирующих нерп засняли туристы Амурского залива: фото

30
Место для отдыха тюлени выбрали не случайно: они предпочли каменистую косу-отмель за обилие рыбы, отсутствие крупных хищников и крепкий лед, способный выдержать их вес и неуклюжие передвижения.
Фото: VL.ru, мэрия Владивостока и Даниил Гончаров.
У Токаревского маяка произошло удивительное природное явление: стая нерп вышла из воды, чтобы попозировать камерам любопытных туристов и жителей Владивостока.
Место для отдыха тюлени выбрали не случайно: они предпочли каменистую косу-отмель за обилие рыбы, отсутствие крупных хищников и крепкий лед, способный выдержать их вес и неуклюжие передвижения.
Фото: VL.ru, мэрия Владивостока и Даниил Гончаров.