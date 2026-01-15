Не ниже 200% от средней: В Госдуме хотят повысить зарплату учителям

В Госдуме предложили в разы повысить заработную плату российским школьным учителям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, направленный авторами инициативы в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Предложение подразумевает повышение зарплаты учителей до 200% среднего заработка по региону РФ, в котором работает педагог. Также предлагается установить учителям оклады в размере не менее 70% зарплаты и поддержать внедрение единой системы оплаты труда учителей, чтобы устранить межрегиональные перекосы.
«“Справедливая Россия” предлагает Минфину и Минпросвещению представить правительству РФ согласованные предложения по повышению оклада педагогических работников. Для устранения межрегионального зарплатного неравенства — предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей», — цитирует РИА Новости одного из авторов инициативы, лидера партии Сергея Миронова.
Ранее партия ЛДПР выступила с инициативой о фиксации минимальной зарплаты для педагогов на уровне 1,5 от средней по региону.
Также в Госдуме предлагали установить нижний потолок зарплаты учителя, который трудится на полную ставку, на уровне не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Почему это может не сработать, экономист Сафонов объясняет здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что одни из самых низких зарплат у учителей на Северном Кавказе. Средняя зарплата педагога там колеблется на уровне 29 тысяч рублей. Больше всего получают учителя в Москве — там средняя зарплата доходит до 111 тысяч рублей.