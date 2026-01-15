На Крещение 2026 в Красноярске оборудуют четыре места с купелями

Так, окунуться в ледяную воду в Красноярск в 2026 году можно будет на набережной Енисея (ул. Дубровинского, 45а), у Никольского храма (ул. Коммунальная, 26г), у храма Воскресения Христова (ул. Светлова, 7) и на территории Свято-Введенского храма (ул. Центральная, 11).