На Крещение 2026 в Красноярске оборудуют четыре места с купелями

Везде будут дежурить медики и спасатели.

Источник: Аргументы и факты

Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что в городе оборудуют четыре места для купелей на Крещение 2026.

«19 января выпадает на пиковые морозы. Однако для многих обряд омовения — важная традиция, а погода — вопрос второстепенный. Поэтому подготовим специальные места. Безопасные, с обогревом», — написал мэр.

Так, окунуться в ледяную воду в Красноярск в 2026 году можно будет на набережной Енисея (ул. Дубровинского, 45а), у Никольского храма (ул. Коммунальная, 26г), у храма Воскресения Христова (ул. Светлова, 7) и на территории Свято-Введенского храма (ул. Центральная, 11).

На всех площадках будут дежурить спасатели и медики. Власти призывают горожан не купаться в стихийных местах — это опасно для жизни и здоровья.