Экс-вице-президент «Оборонстроя» перед арестом скрывалась, применяя меры конспирации

Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, она не проживала по месту регистрации, а её укрывательству способствовали знакомые лица. Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, по данным Telegram-канала Mash, сумма ущерба может достигать 786 миллионов рублей и быть связана с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.