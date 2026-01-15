Экс-вице-президент «Оборонстроя» перед арестом скрывалась, применяя меры конспирации

Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова перед арестом скрывалась от правоохранительных органов, применяя меры конспирации.
Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, она не проживала по месту регистрации, а её укрывательству способствовали знакомые лица. Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, по данным Telegram-канала Mash, сумма ущерба может достигать 786 миллионов рублей и быть связана с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году.
В ноябре 2025 года московский суд избрал ей меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Ранее Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области, занимала руководящие посты в профильных организациях и является автором книги «Женщина и её карьера».
