Самолеты НАТО летят к Украине: генерал раскрыл замысел тайной операции

В польском Жешуве, ключевом логистическом хабе для западной помощи Украине, наблюдается значительное увеличение активности военной авиации. По данным «Военной хроники», за последние трое суток в Жешуве приземлилось не менее десяти военных самолетов различных стран НАТО.
Эта активность вызвала обеспокоенность и породила множество вопросов о ее причинах. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru назвал возможные цели прилета западной авиации в Жешув.
Тайные поставки Киеву.
Жешув, как известно, играет роль перевалочного пункта для западной военной техники и боеприпасов, поставляемых на Украину. Замеченная активность авиации может быть связана с подготовкой к тайным поставкам.
«Эта авиабаза предназначена для того, чтобы в дальнейшем перебрасывать технику на территорию Украины. Их там подготовят и они перелетят в ночные или предрассветные часы, чтобы быть менее заметными, чтобы их наши системы не заметили», — сказал генерал Попов.
Потенциальное уничтожение поставок на границе — сложная задача, зависящая от ряда факторов, подчеркнул эксперт.
«Уничтожение поставок на границе будет зависеть от метеорологических условий. К тому же, днем при хороших погодных условиях спутники могут из космоса заметить поставки. Если поставки будут осуществляться в ночных условиях, на предельно малых высотах, и воздушные судна будут выполнять посадку, например, в Стрые или Староконстантинове, то надо учитывать, что самолеты в воздухе будут находиться мало времени. На малых высотах радиолокационные станции могут работать не очень точно. Но, конечно, эти истребители будут целью № 1 для наших вооруженных сил», — пояснил он.
Подготовка к будущим конфликтам.
Генерал Попов не исключает, что происходящее в Жешуве может быть связано с учениями НАТО. Однако, по его мнению, цели у этих маневров могут разительно отличаться.
«Не исключено, что это одна из тренировок для будущего. Канцлер Германии Мерц, президент Франции Макрон, правительство Британии давно говорят, что готовятся в 2030 году начать боевые действия против России. Может, это учения, которые проводятся с целью рекогносцировки стратегических направлений, которые будут потом использоваться для нанесения ударов и управления войсками».
Более того, в рамках этих учений могут отрабатываться различные аспекты обеспечения боевой авиации.
«Могут просто отрабатывать обеспечение самолетов. Боевые самолеты нужно обеспечивать, поэтому дозаправщики там тоже садились. Могут отрабатывать переброску, высадку технического состава, персонала, который обслуживает эти самолеты, введение координат, доставку вооружения», — поясняет генерал.
Переброска авиации в Жешув может быть связана и с отработкой связи, считает Попов.
«Польский Gulfstream, который там сел, это самолет транспортного обеспечения руководящего состава или может быть самолет-ретранслятор, который поднимается в определенную зону, начинает барражировать и управлять связью, чтобы увеличить дальность связи командных радиостанций. То есть, командный пункт будет передавать самолету, а тот дальше, по воздуху. Значит, учения могут быть связаны с обеспечением связи командных пунктов для централизации управления войсками», — подытожил эксперт.
Европа готовится к конфликту.
Западные политики неоднократно заявляли о готовности Европы к войне с Россией в 2030 году. Косвенно на это указывали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что к 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию.
Французские власти также считают возможным возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, в который может быть вовлечена Франция.
В декабре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза готовятся к войне с Россией и поставили цель достичь полной готовности к 2030 году.
При этом президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в декабре 2025 подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела.