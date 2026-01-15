Самолеты НАТО летят к Украине: генерал раскрыл замысел тайной операции

«Уничтожение поставок на границе будет зависеть от метеорологических условий. К тому же, днем при хороших погодных условиях спутники могут из космоса заметить поставки. Если поставки будут осуществляться в ночных условиях, на предельно малых высотах, и воздушные судна будут выполнять посадку, например, в Стрые или Староконстантинове, то надо учитывать, что самолеты в воздухе будут находиться мало времени. На малых высотах радиолокационные станции могут работать не очень точно. Но, конечно, эти истребители будут целью № 1 для наших вооруженных сил», — пояснил он.