Россиянам назвали, при какой погоде они могут не выходить на работу

Россиянам рассказали, когда можно не выходить на работу зимой.
Работники в России имеют право не выходить на работу во время снежных бурь, наводнений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций, если заранее предупредят руководство. Об этом сообщил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.
«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», — сказал Безюков РИА «Новости». Однако он отметил, что при возникновении подобного случая важно уведомить работодателя. Кроме того, работнику и при необходимости, нужно подтвердить обстоятельства, которые мешают ему добраться до офиса или производства.
Доказательством могут служить официальные данные метеорологических служб, сообщения дорожных и транспортных организаций, а также публикации в средствах массовой информации. Эти материалы работник вправе использовать при разборе возможного спора с работодателем, в том числе в суде. «Суды, вплоть до Верховного суда, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул», — завил Безюков.
Ранее серия мощных циклонов и снегопадов накрыли ряд регионов России в январе. В предновогодние дни в Сочи выпало до 30 миллиметров осадков, 11 января в Ялте зафиксировали 27 миллиметров. В московском регионе 12 января за одни сутки выпало около 20% месячной нормы снега. Как российская столица переживает крупный снегопад — в фоторепортаже URA.RU.
На Кубани синоптики ожидают снегопады в течение всей недели, сугробы в степной зоне могут достигнуть 10−12 сантиметров. На Камчатке метель и снежный буран, по прогнозам, сохранятся до конца рабочей недели, улучшение погоды прогнозируется только к выходным.