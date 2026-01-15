Россиянам назвали, при какой погоде они могут не выходить на работу

«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения, такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», — сказал Безюков РИА «Новости». Однако он отметил, что при возникновении подобного случая важно уведомить работодателя. Кроме того, работнику и при необходимости, нужно подтвердить обстоятельства, которые мешают ему добраться до офиса или производства.