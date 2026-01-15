Эксперт назвал ловлю птиц в ТРЦ «Авиапарк» уголовным преступлением

Скандал вокруг ловушек для птиц в московском ТРЦ «Авиапарк» разгорается. После волны возмущения в соцсетях администрация заявила, что сетки были «вынужденной мерой», а птиц якобы освобождают аккуратно. Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» категорически опроверг эти утверждения, назвав такой метод жестоким и противоправным.
«Никакого “щадящего” способа здесь нет и быть не может. Птица лапками запутывается в сетке, а там уже обречена. Снять уже мёртвую птицу с сетки — это тоже проблема. Ни один эксперт не подпишется, что это гуманно», — заявил Ильинский. Он подчеркнул, что действия «Авиапарка» имеют признаки уголовного преступления. «В ситуации с “Авиапарком” просматриваются признаки двух статей Уголовного кодекса: жестокого обращения с животными (ст. 245) и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246). Они признали, что эти сетки для ловли — реальный умысел», — пояснил специалист.
По его словам, единственным законным решением проблемы является не установка ловушек, а устранение причины — ремонт вентиляционных решёток под крышей, которые по проекту должны быть закрыты. Ильинский также отметил, что, по некоторым данным, сетки уже сняты, но без официальных доказательств и найденных трупов птиц привлечь руководство торгового центра к ответственности будет крайне сложно. Этот случай, по мнению эксперта, должен стать прецедентом, показывающим недопустимость подобных «экономных» и жестоких методов.