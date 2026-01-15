Эксперт назвал ловлю птиц в ТРЦ «Авиапарк» уголовным преступлением

«Никакого “щадящего” способа здесь нет и быть не может. Птица лапками запутывается в сетке, а там уже обречена. Снять уже мёртвую птицу с сетки — это тоже проблема. Ни один эксперт не подпишется, что это гуманно», — заявил Ильинский. Он подчеркнул, что действия «Авиапарка» имеют признаки уголовного преступления. «В ситуации с “Авиапарком” просматриваются признаки двух статей Уголовного кодекса: жестокого обращения с животными (ст. 245) и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246). Они признали, что эти сетки для ловли — реальный умысел», — пояснил специалист.