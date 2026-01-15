Названа новая дата возможного дебюта Ислама Чеснокова за шотландский «Хартс»

14 января команда «Харт оф Мидлотиан» одержала победу над «Сент-Мирреном» в матче 17-го тура чемпионата Шотландии. Несмотря на удаление игрока на 15-й минуте, команда вдесятером смогла одержать победу со счетом 2:0. Это укрепило их лидерство в чемпионате Шотландии.
Чесноков попал в заявку на матч, но, как и в прошлой игре против «Данди» (1:0), просидел всю встречу на скамейке запасных. Следующий шанс у 26-летнего казахстанца появится в матче четвертого раунда Кубка Шотландии против «Фалкирка», который состоится 18 января.