Названа новая дата возможного дебюта Ислама Чеснокова за шотландский «Хартс»

Чесноков попал в заявку на матч, но, как и в прошлой игре против «Данди» (1:0), просидел всю встречу на скамейке запасных. Следующий шанс у 26-летнего казахстанца появится в матче четвертого раунда Кубка Шотландии против «Фалкирка», который состоится 18 января.