В Новосибирске небольшое ДТП на Красном проспекте привело к серьезной пробке

Огромный затор тянулся от кольца на площади Калинина.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске утром 15 января в самый час пик на Красном проспекте произошло ДТП. Там, скорее всего, из-за невнимательности, водитель фургона врезался в легковушку. В итоге эта небольшая авария привела к серьезной пробке. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

— ДТП спровоцировало огромный затор от самого кольца площади Калинина, — добавили в пресс-службе.

Специалисты в очередной раз напомнили водителям, что важно быть внимательными на дороге, особенно зимой, когда движение осложняют погодные условия.