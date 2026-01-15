В Новосибирске небольшое ДТП на Красном проспекте привело к серьезной пробке

В Новосибирске утром 15 января в самый час пик на Красном проспекте произошло ДТП. Там, скорее всего, из-за невнимательности, водитель фургона врезался в легковушку. В итоге эта небольшая авария привела к серьезной пробке. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.
— ДТП спровоцировало огромный затор от самого кольца площади Калинина, — добавили в пресс-службе.
Специалисты в очередной раз напомнили водителям, что важно быть внимательными на дороге, особенно зимой, когда движение осложняют погодные условия.