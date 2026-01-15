Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что означает «уважительная причина» для неявки на работу: когда россияне могут остаться дома

Инспектор труда ФНПР Безюков заявил, что можно не выходить на работу в непогоду.

Источник: Комсомольская правда

Россияне имеют право не выходить на работу в некоторых случаях. Из числа «уважительных причин» выделяют непогоду. В зимнее время это особенно актуально. О причинах для неявки на работу рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков в диалоге с РИА Новости.

Эксперт уточнил, что работодатель не всегда принимает во внимание эти самые «уважительные причины». Однако, по его словам, любой суд встанет на сторону сотрудника, не вышедшего на смену из-за снежной бури, землетрясения или пожаров. Неблагоприятную или опасную ситуацию можно подтвердить с помощью сообщения от метеорологических служб и других организаций.

«Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации», — подытожил Алексей Безюков.

В ближайшие дни Москву ожидают морозы. Холода в столицу принесет сибирский антициклон.