Что означает «уважительная причина» для неявки на работу: когда россияне могут остаться дома

Эксперт уточнил, что работодатель не всегда принимает во внимание эти самые «уважительные причины». Однако, по его словам, любой суд встанет на сторону сотрудника, не вышедшего на смену из-за снежной бури, землетрясения или пожаров. Неблагоприятную или опасную ситуацию можно подтвердить с помощью сообщения от метеорологических служб и других организаций.