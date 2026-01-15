Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные капли для глаз обнаружили в продаже в России

В интернет-продаже обнаружили потенциально опасные капли для глаз. Об этом заявили активисты ассоциации «Антиконтрафакт», они уже направили письмо в Росздравнадзор.

Источник: ЕАН

«У 43 наименований отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Общественники считают, что продажа таких капель может нанести вред здоровью россиян, и просят Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов», — пишут «Известия».

В качестве примера общественники приводят капли для глаз японского производителя Santen. На упаковке в показаниях указано облегчение аллергических симптомов, устранение зуда, воспаления, помутнения глаз. Разрешающая их продажу декларация приостановлена 2 сентября 2025 года, однако препарат по-прежнему реализуется.

Также в исследовании упоминаются капли индийского производителя Al Shams. У них нет регистрационного удостоверения для продажи в России, а на упаковке нет данных на русском языке.