Опасные капли для глаз обнаружили в продаже в России

«У 43 наименований отсутствуют данные о госрегистрации, а у 21 действие деклараций о соответствии приостановлено или прекращено. Общественники считают, что продажа таких капель может нанести вред здоровью россиян, и просят Росздравнадзор принять меры по проверке продавцов», — пишут «Известия».
В качестве примера общественники приводят капли для глаз японского производителя Santen. На упаковке в показаниях указано облегчение аллергических симптомов, устранение зуда, воспаления, помутнения глаз. Разрешающая их продажу декларация приостановлена 2 сентября 2025 года, однако препарат по-прежнему реализуется.
Также в исследовании упоминаются капли индийского производителя Al Shams. У них нет регистрационного удостоверения для продажи в России, а на упаковке нет данных на русском языке.