Пешеходный мост на Дубровинского закрыли

Администрация Красноярска настоятельно просит не обходить и не срывать ограждающие ленты. Объект находится под охраной. Для прогулок можно воспользоваться набережной, которая остается доступной.
Департамент градостроительства напоминает, что с начала 2025 года мост и прилегающие здания перешли в собственность МКУ «Управление капитального строительства».
В связи с реконструкцией улицы, которая начнется после завершения строительства станции метро на Карла Маркса, здания с магазинами и офисами будут снесены.