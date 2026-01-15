Россиянам напомнили о законе, который даёт право оставаться дома при непогоде

Он отметил, что трудовое законодательство не содержит четкого определения понятия «уважительная причина» отсутствия на рабочем месте, из-за чего подобные ситуации нередко становятся предметом споров. При этом, по словам инспектора, судебная практика, включая решения Верховного суда, в большинстве случаев встает на сторону работников и не позволяет работодателям увольнять их по статье за прогул при наличии объективных чрезвычайных обстоятельств.