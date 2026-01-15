Россиянам напомнили о законе, который даёт право оставаться дома при непогоде

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, наводнений и землетрясений, если заранее уведомят об этом работодателя. Об этом сообщил РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.
По его словам, речь идет о чрезвычайных ситуациях, при которых обычные работники, не задействованные в ликвидации последствий ЧС, могут не являться на рабочее место. К таким условиям относятся снежные заносы, пожары, наводнения и землетрясения. Ключевое требование — своевременно поставить работодателя в известность о невозможности выхода на работу.
Безюков уточнил, что наличие опасной или неблагоприятной ситуации сотрудник вправе подтвердить официальной информацией метеорологических служб, сведениями от дорожных и транспортных организаций, а также публикациями в средствах массовой информации.
Он отметил, что трудовое законодательство не содержит четкого определения понятия «уважительная причина» отсутствия на рабочем месте, из-за чего подобные ситуации нередко становятся предметом споров. При этом, по словам инспектора, судебная практика, включая решения Верховного суда, в большинстве случаев встает на сторону работников и не позволяет работодателям увольнять их по статье за прогул при наличии объективных чрезвычайных обстоятельств.
Тема стала актуальной на фоне волны непогоды, накрывшей регионы России. В предновогодние дни в Сочи выпало 20−30 миллиметров осадков, 11 января в Ялте зафиксировали 27 миллиметров. В Московском регионе 12 января выпало около 20% месячной нормы осадков. На Кубани снегопады ожидаются всю неделю, в степной зоне сугробы могут вырасти до 10−12 сантиметров. На Камчатке снежный буран, по прогнозам, продлится до конца рабочей недели, улучшение погоды ожидается только к выходным.
