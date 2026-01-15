Потребление электроэнергии в Иркутской области упало на 5,9% за год

По итогам 2025 года потребление электричества в регионе составило 67,6 млрд кВт в час. Это на 5,9% меньше, чем в 2024 году. Основные причины — запрет майнинга и тёплая зима. Пик потребления в нынешнем отопительном сезоне был зафиксирован 10 декабря при температуре −25,4 градуса и составил 9513 МВт. Это на 326 МВт ниже, чем годом ранее. Абсолютный рекорд потребления был установлен в декабре 2023 года при −34,1 градусах — 10168 МВт.