Потребление электроэнергии в Иркутской области упало на 5,9% за год

В Иркутской области снизилось количество аварий на энергосетях и потребление электроэнергии. За первые 12 дней января количество технических нарушений на сетях электроснабжения сократилось на 30%, а на теплосетях аварий не было вовсе.
По итогам 2025 года потребление электричества в регионе составило 67,6 млрд кВт в час. Это на 5,9% меньше, чем в 2024 году. Основные причины — запрет майнинга и тёплая зима. Пик потребления в нынешнем отопительном сезоне был зафиксирован 10 декабря при температуре −25,4 градуса и составил 9513 МВт. Это на 326 МВт ниже, чем годом ранее. Абсолютный рекорд потребления был установлен в декабре 2023 года при −34,1 градусах — 10168 МВт.
К работе в аварийных ситуациях готовы более 2300 человек и 1000 единиц техники. Сетевые компании имеют 38 резервных источников питания. Особое внимание уделяется запасам топлива и теплоснабжению в пяти муниципалитетах: Мамско-Чуйском районе, Вихоревке, Байкальске, Нижнеудинске и Свирске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что морозы до −55 градусов ожидаются в Иркутской области на Крещение.