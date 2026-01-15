Суд в Новокузнецке определит меру пресечения главврачу по делу о гибели младенцев

Центральный районный суд Новокузнецка в четверг рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух медицинских работников, задержанных по делу о гибели девяти младенцев в местном роддоме № 1.
Как сообщили РИА Новости в пресс-центре судов региона, заседания назначены на 14:00 и 16:00 по местному времени (10:00 и 12:00 мск). Фигурантами являются главный врач Новокузнецкой горбольницы № 1 Виталий Херасков и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации Алексей Эмих. Инцидент произошёл в январе, когда роддом был закрыт из-за вспышки респираторной инфекции, превысившей эпидемиологический порог.
Главврач был отстранён от должности на время проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, отметив, что ранее уже расследовал аналогичные случаи в этом учреждении.
