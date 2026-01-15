Ричмонд
«Мы избавим их от заблуждений»: В Следкоме рассказали, почему чиновники воруют

Бастрыкин: СК РФ избавит коррупционеров от наворованного.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники следственного комитета России работают над тем, чтобы избавить коррупционеров от наворованного. А народ — от присутствия мздоимцев на свободе. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, коррупционерами движет желание любым способом обогатиться, отсутствие совести и иллюзорная убежденность в своей безнаказанности.

«Мы неустанно работаем над тем, чтобы избавить их как от заблуждений, так и от наворованного, а заодно и народ от их присутствия на период лишения свободы», — заверил Бастрыкин.

Он напомнил также, что за 15 лет в суды направлено 147 тысяч уголовных дел о коррупции в отношении 160 тысяч обвиняемых. По этим делам возмещено 77 млрд рублей причиненного ущерба.

В этом же интервью глава СК РФ сообщил, что его ведомство завершило следственные действия в отношении нескольких участников банды бизнесмена Рубена Татуляна, которая действовала с 1998 года.

Также Бастрыкин отметил, что российский СК предъявил обвинение главе евродипломатии Кае Каллас. Она находится в числе 255 иностранных граждан, которым заочно предъявлено обвинение в уничтожении памятников советским воинам.

