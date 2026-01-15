Терпели боль: Золотовицкий и другие звезды экрана умерли от одного диагноза

«Успех лечения зависит от того, как рано мы обнаруживаем рак и как именно биологически ведет себя опухоль. Если это ближе к доброкачественному образованию, то прооперировал и все прекрасно. Если речь даже об операции не идет, потому что метастазы пошли по всему организму…», — поясняет Евгений Черемушкин.