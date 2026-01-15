Терпели боль: Золотовицкий и другие звезды экрана умерли от одного диагноза

Утром 14 января на 65-м году жизни скончался известный актёр и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Печальную новость подтвердили в театральном сообществе. Причиной смерти стал рак желудка, диагноз был поставлен в 2025 году.
Эта трагедия вновь заставила задуматься о коварстве онкологических заболеваний, которые, несмотря на все достижения медицины, продолжают уносить жизни. Почему болезнь так часто обнаруживают поздно и кто из знаменитостей уже стал её жертвой? На эти вопросы в эксклюзивном интервью aif.ru ответил врач-онколог Евгений Черемушкин.
Почему рак желудка так опасен.
Рак желудка входит в число самых распространённых и смертоносных онкологических заболеваний в мире. Его главная опасность — долгое бессимптомное течение. Человек может годами не подозревать о надвигающейся беде.
«Успех лечения зависит от того, как рано мы обнаруживаем рак и как именно биологически ведет себя опухоль. Если это ближе к доброкачественному образованию, то прооперировал и все прекрасно. Если речь даже об операции не идет, потому что метастазы пошли по всему организму…», — поясняет Евгений Черемушкин.
Врач отмечает, что опухоль может расти очень медленно, не вызывая явного дискомфорта: «Если узловое образование растет в желудке, оно может существовать годами, потому что остальной отдел желудка перерастягивается, у человека вроде особо жалоб нет, ну, тяжесть какая-то в каком-то положении».
Тихий убийца: как болезнь маскируется под гастрит.
Ещё более коварна инфильтративная форма роста, характерная для злокачественных образований. В этом случае симптомы могут долго отсутствовать или быть стёртыми, что сбивает с толку и пациента, и иногда врачей.
«Если это инфильтративная форма роста (злокачественная), то человек долго может ничего не чувствовать, потому что идет постепенная инфильтрация стенки желудка. Человек может почвствовать симптомы, характерные для гастрита, нарушения функций желчевыведения. Но к моменту, когда человек приходит на обследование, выявляются уже метастазы в печени, лимфоузлах, по брюшине», — предупреждает Черемушкин.
Именно поэтому так важна внимательность к любым стойким изменениям в работе ЖКТ и регулярные обследования, особенно для людей из групп риска.
Горячий чай и острое: что провоцирует болезнь.
Многие факторы повседневной жизни, которые кажутся нам безобидными, на самом деле могут повышать риск развития рака желудка. Врач указывает на прямую связь между образом жизни и здоровьем слизистой оболочки.
«Развитию рака желудка способствуют факторы, которые приводят к повреждению слизистой. Например, если человек курит, злоупотребляет какими-то веществами, например, жевательным табаком, то страдает полость рта и страдает желудок. Горячий чай тоже может способствовать. Хронические воспаления — это всегда дорога к раку», — подчёркивает онколог.
Также в зону риска попадают любители острой, солёной и жареной пищи: «Регулярное употребление в пищу жареного, перченого, соленого и любых других продуктов, которые вызывают выраженное воспаление, могут способствовать развитию онкологии. Поэтому мы всегда призываем не курить, нормально питаться, вести здоровый образ жизни».
Жертвы болезни.
Скорбный список российских актёров, сражавшихся с раком желудка и проигравших эту битву, к сожалению, длинен. Их истории — наглядное свидетельство агрессивности и позднего обнаружения этой болезни.
Анна Самохина. У харизматичной актрисы в конце ноября 2009 года из-за внезапных болей диагностировали рак желудка уже в четвёртой, последней стадии. Опухоль была неоперабельной, поразив не только желудок, но и печень. Курс химиотерапии лишь ухудшил состояние, добавив сильнейших болей. Зарубежные врачи отказались браться за лечение запущенного рака.
8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась в хосписе в возрасте 47 лет.
Андрей Харитонов. Актёру поставили диагноз в мае 2018 года после госпитализации с сильными болями. Опухоль удалили, но болезнь вернулась. Всего он перенёс шесть операций, в ходе одной из них ему удалили более 2,5 метров кишечника. Несмотря на кратковременные надежды, 23 июня 2019 года 59-летний Андрей Харитонов скончался после очередного рецидива.
Евгения Добровольская. Её история — пример того, как попытка самолечения приводит к потере драгоценного времени. Весной 2025 года, почувствовав боль, актриса принимала препараты от расстройства желудка. Только к концу года её госпитализировали, и обследование выявило агрессивную форму рака с метастазами в мозг. Шесть курсов химиотерапии не остановили болезнь. Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года в 60 лет.
Почему лечение не всегда эффективно?
Даже после начала терапии путь к ремиссии тернист. Евгений Черемушкин сравнивает лечение рака со сбором сложного пазла, решение которого приходится искать прямо по ходу дела.
«К тому же, после начала лечения чувствительные клетки быстро погибают, в первые два месяца может быть тяжело, потому что интоксикация, потом лучше. Но есть нюанс — появляются клетки, которые устойчивы к лечению, которые начинают заново формировать опухолевую ткань. Лечение от рака — это сложный пазл, который нужно решать прямо по ходу дела», — пояснил онколог.
Это означает, что даже самая современная терапия требует постоянного мониторинга, корректировок и огромного терпения как от врачей, так и от пациента.
Смерть Игоря Золотовицкого — невосполнимая утрата для культуры и напоминание о ценности здоровья. Его история, как и трагедии других ушедших артистов, заставляет задуматься о профилактике: внимательном отношении к сигналам своего тела, регулярной диспансеризации и здоровом образе жизни. Доктор Черемушкин настаивает: в случае с раком желудка ранняя диагностика — это реальный шанс на жизнь, который, к сожалению, слишком многие упускают.