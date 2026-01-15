Астроном Киселев: у объекта 3I/ATLAS обнаружили три антихвоста

«К примеру, если смотреть на фонтан сверху, то вода разлетается во все стороны. Однако, если уже посмотреть на него сбоку, то струи, которые летят на объект, будут казаться направленными в одну сторону, а те, что летят от объекта — в другую. С кометой похожая ситуация — пыль разлетается из ядра, но из-за нашего положения относительно орбиты кометы, часть этой пыли, которая на самом деле движется “позади” кометы относительно Солнца, кажется направленной “вперед” относительно ее движения», — подытожил Киселев.