Астроном Киселев: у объекта 3I/ATLAS обнаружили три антихвоста

У межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружили три антихвоста, при этом наличие даже одного является довольно редким явлением для комет, рассказал aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«У 3T/ATLAS обнаружили три антихвоста, основной из них достиг расстояния в 400 тыс. км в направлении Солнца», — сообщил собеседник издания.
Киселев отметил, что антихвост — довольно редкое явление для комет. Он возникает, когда пылевые частицы, выбрасываемые кометой, имеют размеры, близкие к длине волны света. В результате солнечный свет рассеивается таким образом, что пыль кажется направленной в сторону, противоположную хвосту кометы (который обычно направлен от Солнца).
«Это происходит из-за того, что более крупные пылевые частицы, которые обычно формируют основной хвост, движутся по орбите кометы, в то время как более мелкие частицы, составляющие антихвост, могут быть вынесены солнечным ветром в другом направлении», — сказал Киселев.
Астроном отметил, что появление антихвоста можно объяснить эффектом перспективы.
«К примеру, если смотреть на фонтан сверху, то вода разлетается во все стороны. Однако, если уже посмотреть на него сбоку, то струи, которые летят на объект, будут казаться направленными в одну сторону, а те, что летят от объекта — в другую. С кометой похожая ситуация — пыль разлетается из ядра, но из-за нашего положения относительно орбиты кометы, часть этой пыли, которая на самом деле движется “позади” кометы относительно Солнца, кажется направленной “вперед” относительно ее движения», — подытожил Киселев.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был зафиксирован 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы — облака газа и пыли вокруг ядра — составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что возраст объекта может превышать 7,5 миллиарда лет, что примерно на три миллиарда лет больше возраста Солнца. Не исключается, что это самая древняя из наблюдавшихся комет.
Сейчас 3I/ATLAS движется по гиперболической траектории в направлении Юпитера. Объект пролетит рядом с планетой на безопасном от столкновения расстоянии.
Ранее ученые назвали три аномальных свойства 3I/ATLAS, которых нет у других комет.