Солнечная энергия: друг Верник рассказал об умершем актере Золотовицком

«Трудно даже представить, что его нет, потому что он всегда был рядом, всегда всем приходил на помощь. Это был удивительный человек. Если у кого-то что-то происходило в театре, какие-то проблемы, сложности со здоровьем, всегда все обращались к Золотовицкому. И он всегда всем помогал. У него была невероятно открытая душа, которая в себя вмещала какой-то невероятный объём личностный», — отмечает Верник.