Солнечная энергия: друг Верник рассказал об умершем актере Золотовицком

Утром 14 января на 65-м году жизни скончался народный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актер и режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни, с которой боролся с прошлого года.
Прощание с мэтром состоится в МХТ имени Чехова, на сцене которого он служил более четырех десятилетий. Тележурналист и актер Вадим Верник в эксклюзивной беседе с aif.ru поделился личными воспоминаниями о коллеге и друге, раскрыв образ человека с «невероятно открытой душой».
«Трудно представить, что его нет».
Новость об уходе Игоря Золотовицкого стала потрясением для всего театрального сообщества. Вадим Верник с трудом находит слова, чтобы выразить общую потерю.
«Трудно даже представить, что его нет, потому что он всегда был рядом, всегда всем приходил на помощь. Это был удивительный человек. Если у кого-то что-то происходило в театре, какие-то проблемы, сложности со здоровьем, всегда все обращались к Золотовицкому. И он всегда всем помогал. У него была невероятно открытая душа, которая в себя вмещала какой-то невероятный объём личностный», — отмечает Верник.
Многие из тех, кто сегодня блистает на сцене и на экране, — его воспитанники. По словам актера, ученики Золотовицкого из Школы-студии МХАТ стали звездами и до сих пор с благоговением отзываются о своем первом учителе, вспоминая не только его профессиональные советы, но и человеческое участие.
Творческий ренессанс накануне болезни: «С ним хотели работать режиссеры».
Парадоксально, но в последние годы, уже будучи ректором одного из главных театральных вузов страны, Игорь Золотовицкий переживал яркий актерский взлет.
«Он сыграл много прекрасных ролей в театре, особенно в последнее время, у него какой-то ренессанс был. С ним хотели работать режиссеры, они видели в нем мощную актерскую энергию. И он был из-за этого счастлив, потому что для актера самое главное — быть на сцене», — подчеркивает Вадим Верник.
Эта энергия была особой — не надрывной, а светлой и доброй. Актер совмещал активную службу в театре с руководством Школой-студией, и, кажется, делал это играючи.
«При этом он и как ректор реализовался идеально. У него было так много энергии, и она была теплая и очень добрая», — добавляет собеседник.
Последняя съемка.
Вадим Верник с благодарностью вспоминает, что успел запечатлеть друга для истории.
«Я очень рад, что мы с братом Игорем успели снять его в нашей программе “2 Верник 2”. Это было года полтора назад», — говорит он.
В той беседе всплыли самые теплые и личные воспоминания юности.
«Мы там вспоминали, как еще в юности приходили к Золотовицкому домой. У него был папа, и Золотовицкий такой же, как его отец — теплый, большой, такой хлебосольный. Папа привозил из Ташкента дыни, почему-то я именно это помню. И что-то в этом было сакральное, когда папа привозил дыню, и друзья Игоря собирались. Этот солнечный край, родом из которого был Золотовицкий, подпитывал его всю жизнь», — с ностальгией отметил Верник.
Эти корни, это тепло семьи и стали тем источником, из которого он черпал свою знаменитую «солнечную» энергию.
«Все ими любовались»: крепкий тыл и продолжение в детях.
За бесконечной общественной и творческой активностью Игоря Золотовицкого всегда стояла крепкая и любящая семья — его тихая гавань и опора.
«У Игоря очень теплая и крепкая семья. Его супруга Верочка Харыбина, с которой они вместе с юности… Они всегда были очень красивой парой, все ими любовались. Они словно на одной волне существовали, что очень важно», — рассказывает Вадим Верник.
Гордостью и продолжением актерской династии стали их сыновья.
«У них два замечательных сына: Александр и Алексей. Оба реализовались в профессии, стали режиссерами и актерами. Насколько я знаю, для Игоря и Веры это было очень важно — видеть продолжение себя в детях», — отмечает актер.
«Он навсегда останется легким и теплым человеком».
Несмотря на тяжелый диагноз — рак желудка, обнаруженный в 2025 году, — Золотовицкий до конца строил планы и творил.
«В нем так много было всего, и он так много мог и хотел сделать… Все, что он делал, он делал играючи. Никогда не было ощущения, что он делает что-то с напряжением — все с улыбкой и юмором. А юмор у Золотовицкого был совершенно грандиозный», — вспоминает Верник.
Именно таким — легким, мудрым, излучающим доброту и свет — он и останется в памяти тысяч зрителей, студентов, коллег и друзей.
«Ты его видишь и улыбаешься, потому что это был очень светлый человек», — заключает Вадим Верник.
Игорь Золотовицкий ушел, но его наследие, его ученики, его роли и та самая «теплая энергия», о которой говорят все, кто его знал, продолжают жить.