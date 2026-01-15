Солнечно и очень холодно: какая погода ждет Башкирию до субботы

Синоптики Башгидромета предупредили о наступлении морозной погоды. По их прогнозам, ближайшие три дня в республике будет солнечно, но очень холодно.
Сегодня, 15 января, осадков не ожидается, будет ясно. Ветер подует с востока умеренной силы, а на юго-востоке возможны сильные порывы. Днем столбик термометра покажет −10,-15 градусов, а в отдельных районах похолодает до −20.
Завтра, 16 января, погода останется сухой. Ветер сменится на северо-восточный и восточный, все так же умеренный, с сильными порывами на юго-востоке. Ночью температура упадет до −17,-22, а кое-где и до −24,-29. Днем станет немного теплее, около −10,-15, но в некоторых местах все еще будет до −20.
В субботу, 17 января, ситуация почти не изменится. Ветер будет северо-восточным и восточным умеренной силы. Ночью снова ожидается −17,-22 (местами до −24,-29), а днем — −10,-15 (местами до −20).
