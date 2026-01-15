Солнечно и очень холодно: какая погода ждет Башкирию до субботы

Завтра, 16 января, погода останется сухой. Ветер сменится на северо-восточный и восточный, все так же умеренный, с сильными порывами на юго-востоке. Ночью температура упадет до −17,-22, а кое-где и до −24,-29. Днем станет немного теплее, около −10,-15, но в некоторых местах все еще будет до −20.