Директор Долиной объяснил, почему перенесли концерт в Петербурге

Юбилейный концерт Долиной в Санкт-Петербурге перенесли с февраля на ноябрь.
Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который должен был состояться 25 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, перенесли из-за корректировки гастрольного графика артистки. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
«В связи с изменениями гастрольных планов», — сказал Пудовкин, отвечая на вопрос о причине переноса. Его слова приводит ТАСС.
Крупный юбилейный концерт «Юбилей в кругу друзей» в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге был запланирован на 25 февраля. Позже его перенесли на 15 ноября. Непосредственно на афише БКЗ указано, что юбилейный концерт Долиной планировали к 70-летию певицы.
Ранее стало известно об отмене концерта запланированного на 6 марта в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Долина должна была выступить с программой «Юбилей на бис», версией юбилейной программы, с которой 70‑летняя певица выступила в день своего рождения 10 сентября 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.
На официальном сайте ММДМ информация о выступлении певицы исчезла. При попытке найти концерт через поисковую строку на сайте Дома музыки возникает ошибка. Всего в гастрольном плане Долиной на первое полугодие 2026 года стоит семь выступлений.
До этого на фоне скандала вокруг ее проданной квартиры по стране прошла серия отмен концертов. Россияне массово сдавали билеты, а новогоднее выступление в ресторане «Пушкин» отменили, заменив певицу Анжеликой Варум.
Сейчас Долина отдыхает в ОАЭ. Артистка остановилась на лакшери-курорте в Абу-Даби на острове Саддият. В то же время приставы возбудили исполнительное производство о выселении Долиной из квартиры в Москве после того, как певица не явилась на подписание акта приема-передачи.