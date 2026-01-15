Несколько самолетов направляются в сторону Тегерана

Ранее в ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщал, что власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной на чуть более двух часов на фоне протестов, страна принимает только международные рейсы, имеющие специальное разрешение. Позднее агентство Рейтер передавало, что власти Ирана продлили до 06.30 по мск закрытие воздушного пространства над страной для всех полетов, кроме международных рейсов в или из Ирана, имеющих разрешение.