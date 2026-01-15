Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Роскачество исследовало светодиодные лампы 20 популярных в России марок на соответствие обязательным требованиям, ни один из образцов не прошел проверку по всем показателям, установленным для такой продукции, рассказали РИА Новости в организации.
«Роскачество исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки», — рассказали в организации.
Уточняется, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае: Hesler, Smartbuy, Feron, In Home, Leek, «Космос», Ecola, «Фотон», Camelion, «ЭРА», «Онлайт», Gauss, «Ресанта», «Старт», Ergolux, Navigator, Tokov, Osram. Товары двух марок выпускаются в России — Bellight и «Ашан».
«Лампы должны соответствовать постановлению правительства РФ от 24 декабря 2020 года N 2255 “Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения”. По результатам исследования ни одна лампа ему не соответствует», — добавили в Роскачестве.
В частности не соответствуют маркировке по показателю светового потока товары 11 марок: Smartbuy, In Home, Leek, «Космос», «ЭРА», «Онлайт», Bellight, «Старт», Ergolux, «Ашан», Tokov. Измеренное значение светового потока не должно быть меньше заявленного более чем на 10%.
Еще одним показателем, который рассмотрели эксперты организации, стала световая отдача, которая показывает, насколько эффективно лампа превращает электрическую энергию в свет. По этому критерию несоответствие выявлено у образца марки Ergolux.
Кроме того, товары проверили на цветовую температуру, определяющую оттенок света, который лампа излучает. Согласно результатам несоответствие обнаружено у ламп Hesler, Smartbuy, Feron. Помимо этого лампа Ergolux имеет высокий коэффициент пульсации в 50% при норме до 10%, что является нарушением обязательных требований.
«Еще один из важных показателей — коэффициент мощности светодиодной лампы, который показывает, насколько эффективно лампа преобразует электрическую энергию в световую. Ни одна из протестированных ламп не соответствует обязательным требованиям. Лампы расходуют примерно половину энергии впустую», — поделились в Роскачестве.
Тем не менее проблем с надежностью у большинства ламп выявлено не было. Все образцы успешно прошли испытания при низких температурах (-25°C), выдержали 15 тысяч циклов включения/выключения и непрерывную работу в течение тысячи часов. «Это означает, что лампы физически работоспособны, но их реальные характеристики часто не соответствуют заявленным», — заключили в организации.
В Роскачестве отметили, что выявленные случаи несоответствия характеристик светодиодных ламп заявленным значениям подтверждают необходимость введения обязательной цифровой маркировки данной продукции.
Там напомнили, что с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года в России проходил эксперимент по маркировке светотехнической продукции через систему «Честный знак». С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной при вводе товаров в оборот, что позволит отслеживать продукцию на всех этапах, реагируя на нарушения и обеспечивая достоверность информации о товарах.