Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок

Там напомнили, что с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года в России проходил эксперимент по маркировке светотехнической продукции через систему «Честный знак». С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной при вводе товаров в оборот, что позволит отслеживать продукцию на всех этапах, реагируя на нарушения и обеспечивая достоверность информации о товарах.